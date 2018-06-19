Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Юнісон"

Банк з травня 2016 року оскаржував рішення регуляторів про виведення з ринку в судовому порядку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку "Юнісон", який з травня 2016 року оскаржував рішення регуляторів про виведення з ринку в судовому порядку.

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Як повідомляється на сайті Фонду, процедура ліквідації триватиме 2 роки - до 18 червня 2020 року включно.

Ліквідатором банку на цей період Фонд призначив Андрія Федорченко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних у квітні 2016 року через непрозору структуру власності.

За інформацією регулятора, керівництво банку з середини 2015 року заявляло про викуп фінустанови у попереднього власника, проте Нацбанк не погодив зміни структури власності з причини непідтвердження джерел походження коштів.

Акціонери банку "Юнісон" у травні 2016 року подали позови до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати рішення НБУ про визнання банку проблемних та неплатоспроможних, рішення Фонду гарантування про введення в банк тимчасової адміністрації, а також рішення НБУ про заборону придбання істотної участі.