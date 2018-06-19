Держстат: економіка України в першому кварталі зросла на 3,1%

Даний показник відповідає раніше оприлюдненими оперативними оцінками, так само як і показник зростання до попереднього кварталу на 0,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2018 року в річному вираженні – до аналогічного періоду 2017 року - склав 3,1%.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на попередні оцінки.

Даний показник відповідає раніше оприлюдненими оперативними оцінками Держстату, так само як і показник зростання ВВП у першому кварталі попереднього кварталу з урахуванням сезонного фактора на 0,9%.

Також повідомляється, що номінальний ВВП становить 700,4 мільярда гривень, ВВП у розрахунку на одну особу – 16,537 гривень, а зміна дефлятора ВВП – 14,9%.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками, в тому числі у четвертому кварталі – до 2,2% з 1,8%.

У січні Національний банк покращив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,4%, але при цьому підвищив прогноз по інфляції на кінець 2018 року до 8,9%.

Уряд України прогнозує зростання економіки поточного року на 3% при інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд та Всесвітній банк - зростання ВВП близько 3,5% при інфляції 10%.