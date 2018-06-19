Курси валют від НБУ: 20 червня долар подорожчає, євро подешевшає

Офіційний курс НБУ на 20 червня: 100 USD – 2644,6439 гривні; 100 EUR – 3050,3323 гривні; 10 RUR – 4,1279 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2644,6439 (19 червня – 2632,8987)

100 EUR – 3050,3323 (19 червня – 3057,5853)

10 RUR – 4,1279 (19 червня – 4,1474)

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Як повідомляє УНІАН, 19 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,43/26,46 гривні/долар.

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 4 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,55/30,58 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4464 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 618 угод на суму 443,42 мільйона доларів.