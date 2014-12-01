Курс рубля в російських банках впав уже до 51,50 за долар

Долар США в російських банках сьогодні коштує 51,50 рубля.

Це випливає з інформації, розміщеної РБК.

Готівковий євро в Росії коштує вже 63,52 рубля.

Як повідомляв УНІАН, російський рубль уже протягом тривалого часу стрімко девальвує через сильне зниження цін на нафту і санкції Заходу щодо Росії через її агресію проти України, зокрема окупацію Криму.

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