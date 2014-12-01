Долар піднявся до семирічного максимуму щодо ієни

Курс ієни на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі в понеділок, 1 грудня, вперше з серпня 2007 року впав нижче 119 ієн за один долар. Слідом за падінням ієни ключовий індекс Nikkei піднявся до найвищого рівня за той же період і склав 17628,9 пункту, передає ПРАЙМ.

Зниження курсу ієни призвело до падіння до мінімального за півтора року рівня національної валюти Республіки Корея - за 1 долар в Сеулі давали 1119,50 вон.

Читайте такожІндекс Nikkei вперше з 2007 року подолав позначку 17 тисяч пунктівДолар зміцнився по відношенню до інших валют у зв'язку з падінням цін на нафту. Аналітики підкреслюють, що слабка ієна - плюс для японських ринків. Долар зараз користується активним попитом через побоювання з приводу уповільнення темпів зростання країн-експортерів нафти.

Організація країн-експортерів нафти /ОПЕК/ минулого тижня оголосила про рішення залишити квоту на видобуток нафти на рівні 30 млн барелів на добу. Після цього нафтові котирування різко впали, досягши чотирирічних мінімумів. Падіння цін на нафту триває: сьогодні на Нью-Йоркській товарній біржі ф'ючерси на сировину марки West Texas Intermediate /WTI/ опустилися до 64,1 долара за 1 барель.