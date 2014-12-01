Нацбанк спростовує інформацію про неконтрольований випуск гривень

Національний банк України спростовує інформацію про неконтрольовану емісію грошей в Україні й констатує, що монетарна база в Україні, станом на 27 листопада, з початку року зросла на 23,4 млрд грн, або на 7,6%, - до 330,5 млрд грн, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

За інформацією регулятора, останнім часом у ЗМІ з'являється багато недостовірної інформації про обсяги емісії. «Обсяг монетарної бази, тобто грошей, що випущені Національним банком і знаходяться на даний час (на 27 листопада) в обігу, становить 330,5 млрд грн. І це сума, сформована за більш ніж 20-річну історію існування України. Станом на 27 листопада 2014 року, монетарна база з початку року зросла на 23,4 млрд грн, або на 7,6%», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк наголошує, що емісія грошей в Україні суворо регламентована. «Показник приросту монетарної бази жорстко контролюється, зокрема, в рамках зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом за програмою «Стенд-бай», а також Радою Національного банку в рамках виконання Основних принципів грошово-кредитної політики», - йдеться в повідомленні.

Регулятор нагадує, що в показнику монетарної бази (базових грошей), який включає кошти в гривні на коррахунках банків у НБУ й наявні кошти в касах банків і поза банками, відображено обсяг доступних для економічного обороту грошових коштів.

Читайте такожНБУ не подобається, як банки використовують куплені долари - скорочує продаж на аукціонах Нацбанк роз'яснив, що випуск грошей відбувається виключно в безготівковій формі шляхом зарахування відповідної суми коштів на кореспондентські рахунки банків у Нацбанку. І навпаки, коли гроші вилучаються із обігу, відповідна сума списується з цих рахунків. Готівкові гроші випускаються в обіг або вилучаються виключно в обмін на безготівкові. На загальний обсяг грошей в обігу операції перетворення безготівкових коштів у готівкові (й навпаки) не впливає.

Регулятор наголошує, що не всі емітовані кошти в той або інший момент часу реально знаходяться в обігу, оскільки частина цих коштів вилучаються Нацбанком за допомогою мобілізаційних операцій у процесі регулювання грошово-кредитного ринку, частина акумулюється на рахунках уряду в НБУ.

Також повідомляється, що Нацбанк щомісячно публікує інформацію про показники грошової бази, які, відповідно, відображають обсяги емісії гривні, на офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, грошова маса в Україні в січні-жовтні 2014 року зросла на 5,5% - до 959,3 млрд грн, монетарна база - на 8,3% - до 332,5 млрд грн.

У 2013 році Національний банк прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 раза - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 раза перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.