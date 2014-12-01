Практично всі сфери економіки окупованого Криму стали збитковими

У січні-вересні поточного року збитковість економіки окупованого Росією Криму склала 11,2%, передають "Новости Крыма" з посиланням на дані Кримстата.

У сільському, лісовому і рибному господарствах зафіксована рентабельність на рівні -5,3%, у промисловості -12,5%, будівництві -27,8%, діяльності з адміністративного обслуговування -36,6%, у професійній діяльності -25,9%, у сферах мистецтва, спорту і розваг -24,5%.

Читайте такожУкраїна може відсудити у РФ трильйон доларів за анексію Криму і війну на Донбасі Позитивну динаміку демонструють тільки торгівля (12,9% рентабельності), інформаційна та телекомунікаційна сфери (11,1%), транспорт (7,2%).

У промисловості найбільш рентабельна галузь - з видобутку корисних копалин і розроблення кар'єрів (55,5%). Найвищі збитки несуть електроенергетика і газова галузь (-61,1%), хімічна промисловість (-29%).