Берлін і Париж домовилися про створення бюджету єврозони

Німеччина і Франція планують створити бюджет єврозони і Європейський валютний фонд.

Німеччина і Франція домовилися про намір створити єдиний бюджет єврозони паралельно з існуючим бюджетом ЄС.

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Домовленість досягнута у вівторок, 19 червня, на зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона за участю членів урядів обох країн в замку Мезеберг неподалік від Берліна, пише «Німецька хвиля».

При цьому поки не вирішено, яким чином буде наповнюватися цей бюджет, який планується сформувати в 2021 році.

За словами Меркель, він повинен сприяти зростанню інвестицій і привести до поступового згладжування різниці в розвитку економік країн, в яких діє єдина європейська валюта. Макрон, у свою чергу, заявив, що це буде "справжній бюджет з щорічними статтями доходів і витрат".

Німеччина і Франція виступають за зміну Європейського стабілізаційного механізму, створеного в 2012 році для боротьби з борговою кризою в ЄС. Його пропонується трансформувати в Європейський валютний фонд, який призначений для надання допомоги країнам Євросоюзу, які зіткнулися з фінансовими проблемами.

Також Німеччина та Франція мають намір домагатися зниження припливу біженців до Європи. За словами Меркель, "істотне збільшення чисельності персоналу" європейської прикордонної служби Frontex дозволить посилити захист зовнішніх кордонів ЄС. Крім цього, канцлер ФРН підтримала ініціативу голови Ради ЄС Дональда Туска щодо створення за межами Євросоюзу спеціальних центрів з розміщення біженців. На думку Меркель, "механізми" для виконання такого плану потрібно розробити за участю Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). У своїй пропозиції Туск не назвав конкретні країни, в яких можуть бути створені такі центри. Однак члени ЄС обговорюють створення подібних центрів в Лівії та Албанії.

Франція підтримує Німеччину в її баченні міграційної політики Євросоюзу. "Односторонні, нескоординовані заходи роз'єднають Європу, налаштують її народи один проти одного і створять загрозу Шенгенській системі", - йдеться в декларації за підсумками зустрічі. Раніше канцлер Німеччини розцінила тему міграції як "один із вирішальних чинників для єдності Європи".

Макрон заявив про необхідність "якомога швидше" повертати біженців в ту країну всередині ЄС, в якій вони вперше отримали статус здобувача притулку. Париж і Берлін продовжать роботу над отриманням підтримки інших учасників Євросоюзу з цього питання, зазначив він.

Меркель, у свою чергу, має намір укласти двосторонні угоди з низкою країн ЄС, які спростять процедуру повернення мігрантів. Члени Євросоюзу, найбільше зачеплені наслідками міграції, повинні отримати особливу підтримку", стверджує канцлер Німеччини.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер схвально відреагував на підписаний за підсумками зустрічі в замку Мезеберг документ. Берлін і Париж "дуже збалансованою" декларацією прийняли пропозиції Єврокомісії щодо багатьох пунктів, зазначив Юнкер.