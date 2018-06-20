Радянські погляди відходять у минуле: серед українців зростає симпатія до ринкової економіки (інфографіка)

Повернення до планової економіки підтримує в основному старше покоління.

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», в Україні поступово зростає кількість тих, хто підтримує ринкові відносини в противагу плановій економіці.

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Найвища підтримка розвитку ринку спостерігається серед жителів Заходу. При цьому на Сході, незважаючи на те, що майже кожен третій тут підтримує повернення до планової економіки, дві третини все-таки підтримує ринок. Підтримка повернення до планової економіки щодо вище серед старших респондентів, жінок, непрацюючих, осіб з меншими доходами і з низьким рівнем освіти.

Кого опитували

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-9 червня 2018.

Як повідомляв УНІАН, за останні п'ять років в Україні більше ніж у півтора рази зріс запит на заняття підприємництвом. Сьогодні майже половина респондентів хотіли б мати власну справу.