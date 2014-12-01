Росіянам через падіння економіки радять забути про підвищення зарплат

У 2015 році в РФ через падіння в економіці роботодавці можуть відмовитись від традиційної індексації заробітних плат. Підвищення будуть «точковими» - тільки тим співробітникам, яких роботодавець захоче втримати за будь-яких умов, повідомляє РБК.

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«Те що ми зараз спостерігаємо на ринку праці, я називаю тривожною стабільністю, - говорить президент рекрутингового порталу Superjob.ru Олексій Захаров. - Ми добре пам'ятаємо осінь 2008 року, коли кількість вакансій різко знизилася, а число резюме - збільшилося. Зараз такого не спостерігається. Коли економіка розвивається, люди відкрито виходять на ринок праці, звільняються, не знайшовши собі нове місце роботи. Зараз люди тримаються за своє робоче місце». За його відчуттями, інтенсивність підбору персоналу також уповільнилася: «Немає негативної динаміки за кількістю вакансій, але інтенсивність пошуку нових працівників знизилася. Зараз на ринку праці відображається сезонний фактор. Але якщо раніше кількість вакансій і резюме знижувалася приблизно з другої половини грудня, то зараз - з середини листопада».

Паніки у секторі середнього управлінського персоналу (рівень заробітної плати від 150 тис. до 400 тис. руб. в місяць) немає, запевняє керуючий партнер і засновник компанії FIRST (входить в Ward Howell Group) Дмитро Дереляк: «З 2008 року протягом декількох років криза оздоровила свідомість роботодавця і за три-чотири роки ефективність в компаніях підвищилася. І те, що зараз відбувається в економіці, не є для більшості шоком».

Але вже зараз роботодавці стали більш вимогливі до кандидатів: термін розгляду кандидатур - від першої співбесіди до укладення договору - збільшився майже в два рази. Якщо раніше на це йшло 1-1,5 місяця, то зараз в середньому три, каже Дереляк.

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«Найгірше відчуває себе банківський сектор, у тому числі через введення санкцій і закриття зарубіжних ринків капіталу. Це єдиний сектор, який, швидше за все, піде на скорочення персоналу в 2015 році. Мова йде про банки топ-200. Найм в цьому секторі йде, але він «точковий». В автомобільному секторі є пожвавлення на ринку серед кандидатів. Співробітники готові розглянути пропозиції в інших секторах. Можливо, що з цього сектору в 2015 році кандидати будуть йти як самостійно, так і внаслідок реструктуризації», - говорить він.

Є чимало резюме від співробітників російських представництв іноземних нафтосервісних компаній, вказує Дереляк. Ситуація нетипова для цього ринку, оскільки основні гравці вважаються компаніями так званого «довічного найму», говорить він. Західні FMCG-компанії «займають вичікувальну позицію, дуже стримано ведуть переговори щодо найму». Майже у всіх секторах ще рік тому знизилася інвестиційна діяльність, у зв'язку з чим на ринку зараз цікавляться роботою багато інвестиційних менеджерів: «Оголошених скорочень начебто поки немає, але наступного року вони точно будуть».

У кращому становищі опинилися галузі фармацевтики, сегмент російського hospitality (за рахунок падіння курсу рубля зростає попит на російські курорти, повідомляли в листопаді «Ведомости»), сільське господарство і локальні компанії IT - та телеком-сектору. Тут, як і раніше, йде активний найм персоналу, а в 2015 році буде проведена найвища індексація заробітних плат порівняно з іншими секторами, вважає Дереляк.

У цілому в порівнянні з 2014 роком у 2015-му обсяги найму скоротяться приблизно на третину, оцінює він, не називаючи абсолютних цифр.

Розраховувати на повсюдне зростання заробітних плат теж не варто, кажуть опитані експерти.

«Саме поняття «індексація» в комерційному секторі пішло в минуле. Підвищувати заробітну плату будуть ключовим і найбільш ефективним співробітникам. Але до загальної індексації це не має ніякого стосунку», - вважає Олексій Захаров.

Про те, що індексація виявиться точковою, говорять і в ряді опитаних компаній. «У 2015 році ВТБ не планує проводити індексацію заробітної плати у зв'язку з тим, що одним із завдань, визначених стратегією банку, є підвищення ефективності шляхом в тому числі зниження витрат і оптимізації бізнес-процесів. Заробітні плати в 2015 році, як і в 2014 році, будуть переглядатися точково з урахуванням особистої результативності співробітників», - повідомили в прес-службі банку. «Сбербанк буде уважно відстежувати ситуацію на ринку і забезпечувати конкурентоспроможну систему мотивації для залучення й утримання кращих співробітників», - повідомили в прес-службі банку.

У прес-службі " АвтоВАЗу " повідомили, що в майбутньому «зарплата буде більшою мірою залежати від ефективності праці, а для оцінки ефективності будуть застосовуватися чіткі показники, а можливість індексації залежить від виконання компанією ключових показників діяльності».

У 2014 році порівняно з 2013 роком заробітні плати в цілому по ринку в секторі середнього управлінського персоналу підвищувалися від 10 до 20%. Темпи зростання на 2015 рік складуть не більше 10%, і швидше будуть перебувати в діапазоні 5-10% - в галузях, які непогано себе почувають», уточнює Дереляк.

У 2015 році навряд чи будуть укладатися контракти з заробітними платами, прив'язаними до долара і євро (сума прописується в трудовому договорі в іноземній валюті, заробітну плату працівник отримує в рублях за курсом ЦБ РФ), говорить він. У 2008 році таких контрактів було близько 15% у середньому на ринку середнього управлінського персоналу, зараз їх менше 5%.