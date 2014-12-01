У Росії "чорний понеділок": рубль упав до історичного мінімуму, ринок акцій обвалився

На Московській міжбанківській валютній біржі долар США сьогодні о 9:11 за київським часом уперше в історії Росії досяг 52 рублів, а євро подорожчав до 64,60 рубля.

Як зазначає ТСН, показники змінюються щохвилини і зовсім не на користь рубля.

Також обвалився на 3,65% і офіційний індикатор фондової біржі РТС (Російська торгова система). Станом на 9:25 по Києву він становить 938,72 пункту. РТС є загальновизнаним показником стану російського фондового ринку. І його падіння означає лише шлях до краху російської економіки.

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