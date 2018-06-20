Уряд прийняв план боротьби з контрабандою на митниці (відео)

Кабмін розраховує залучити в держбюджет за рахунок боротьби з контрабандою 70-100 млрд грн.

Уряд ухвалив план дій, спрямованих на боротьбу силових відомств з контрабандою на митниці.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Ми запропонували систему заходів, використовуючи департамент захисту економіки Національної поліції і всі служби ДФС, для того щоб буквально завтра почати тиск на контрабандне середовище, щоб залучити додаткові кошти до державного бюджету», - зазначив під час обговорення відповідного пакета постанов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що уряд розраховує залучити в держбюджет за рахунок боротьби з контрабандою 70-100 млрд грн.

«Хоч би кого це стосувалося, наша позиція буде жорсткою - чи будуть це мої однопартійці чи люди в погонах з високих кабінетів», - сказав Аваков.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що торік завдяки боротьбі з контрабандою вдалося залучити до державного бюджету додатково 70 млрд грн, але з'явилися нові схеми.

«Україна без контрабанди можлива. Мені потрібна самовіддана робота Міністерства внутрішніх справ, абсолютно прозора робота прикордонників, позиція ДФС і податкової міліції, Служби безпеки, Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро», - сказав він.

Прем'єр висловив упевненість, що боротьба з контрабандою буде успішною, і десятки мільярдів гривень буде спрямовано на потреби українців.

Він зазначив, що завтра буде проведено всеукраїнський селектор, на який будуть запрошені всі служби, які мають стосунок до боротьби з контрабандою, і голови обласних адміністрацій.

«Ми донесемо до них ухвалені рішення під персональну відповідальність і більше жодних розмов, що це неможливо, я не хочу чути. Я хочу конкретних і жорстких рішень щодо всіх «схемників», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 червня, відбулося засідання Координаційної ради з керівництвом силового блоку, під час якого керівники силових органів України засвідчили найвищу готовність до боротьби з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Кабінет міністрів і силові відомства розробили спільний план щодо боротьбі з контрабандою.