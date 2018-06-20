Аваков пропонує саджати за контрабанду: Гройсман підтримав ідею і доручив підготувати законопроект

За словами міністра, відповідну статтю було декриміналізовано за часів президентства Віктора Януковича.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує ввести криміналізацію статей з контрабанди.

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Про це він заявив під час засідання уряду в середу.

«При Януковичі у нас було декриміналізовано контрабанду через державний кордон. Зараз ми єдина країна в Європі, в якій контрабанда декриміналізована. Цьому треба покласти край. Я вважаю, що ми повинні відправити законопроект до Верховної Ради і запропонувати знову зробити контрабанду кримінальним злочином», - сказав міністр.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення розробити відповідний законопроект.

«Дійсно, ми звернемося до парламенту, і думаю, що отримаємо підтримку щодо криміналізації статей, які стосуються контрабанди», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що в 2017 році зростання митних надходжень на рівні 70 млрд грн порівняно з 2016 роком став можливим завдяки детінізації. За словами прем'єра, потенціал подальшої детінізації становить щонайменше таку ж суму.

Кабінет міністрів і силові відомства розробили спільний план з боротьби з контрабандою.