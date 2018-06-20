Рішення НБУ про впровадження технології Paperless має безумовні плюси для фінансового ринку - експерт

За словами експерта, ринок давно очікував цього рішення щодо фізичних осіб, до того ж більше року тому аналогічну постанову було прийнято для юросіб.

Постанова Національного банку України, якою дозволяється банкам і їхнім клієнтам застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless (електронний документообіг) під час переказів іноземної валюти, несе безумовні плюси - оптимізація ресурсів і процесів, сучасні підходи та економічне ведення бізнесу.

Так прокоментувала УНІАН постанову Нацбанку про впровадження технології Paperless голова правління ПАТ «Юнекс Банк» Анна Довгальська.

За її словами, ринок давно очікував цього рішення щодо фізичних осіб, до того ж більше року тому аналогічну постанову було прийнято для юросіб.

«Фізична особа-резидент України тепер має можливість спрощеної і оптимізованої подачі документів на оплату у валюті за навчання, лікування, придбання літератури, участь у міжнародних конференціях і т. д. Головна умова - операції не повинні бути торговими. Якщо раніше клієнт повинен був принести в банк підтверджуючі документи у паперовому вигляді, завірені його «живим» підписом (навіть роздруковані з інтернету документи на оплату), то тепер через систему Клієнт-банк (інтернет-банк) свого банку, він може подавати всі підтверджуючі документи в електронній формі, завіривши їх своїм електронним підписом», - зазначила Довгальська.

Вона підкреслила, що для банків дана постанова також несе ряд переваг. «Зокрема, дає можливість вести електронні архіви за цими операціями і позбавляє від необхідності витрачати і зберігати в архівних приміщеннях величезну кількість фізичної документації», - сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, постанова НБУ, що дозволяє банкам і їхнім клієнтам застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти, набула чинності з 12 червня 2018 року.

У НБУ відзначають, що завдяки змінам клієнти банків можуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті, а банки можуть створювати електронні копії підтверджуючих документів, поданих фізичними особами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання. Крім того, регулятор дозволив фізичним особам з допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати у гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу, ініційованого з-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переказ в Україні в гривні.

За даними Нацбанку, обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2017 році становив 9,3 млрд дол., або 8,4% щодо ВВП.

Довідка УНІАН. ПАТ «Юнекс Банк» - універсальний банк, який працює на ринку України з 1993 року. Спочатку банк зосередився на роботі з великим промисловим сегментом, однак з 2017 року почав активно розвивати роздрібний бізнес: кредитування фізичних осіб, карткові проекти та онлайн-сервіси. Банк представлений в 13 регіонах України, де налічує 23 відділення і 29 торгових точок.

Станом на 1 січня 2018 року чисті активи банку становили 878 млн грн, балансовий капітал – 277 млн грн. Операційний прибуток банку (до формування резервів та податків) за підсумками 2017 року становив 11 млн грн.