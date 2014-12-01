Євро в Росії злетів вище 65 рублів

Курс євро в перші півтори години торгів на Московській біржі досяг 65 рублів, піднявшись порівняно з попереднім закриттям більш ніж на два рубля. Цієї позначки європейська валюта досягла вперше в історії, пише Lenta.ru.

Трохи раніше долар подолав позначку в 52 рублі, також установивши черговий антирекорд.

Рубль стрімко дешевшає за рахунок зниження цін на нафту. Барель марки Brent упала в ході торгової сесії 1 грудня нижче позначки 68 доларів.

Читайте такожУ Росії "чорний понеділок": рубль упав до історичного мінімуму, ринок акцій обваливсяОдночасно індекс ММВБ продовжив зростання, зміцнившись до 11:30 на 1,15 відсотка, до 1551 пункту, що є річним максимумом. Індекс РТС, номінований у доларах, упав на 3,8 відсотка, до 937 пунктів.

За останні три сесії долар і євро додали більше п'яти рублів. Причиною настільки різкого зміцнення основних валют стало прийняте 27 листопада рішення ОПЕК не знижувати обсяги видобутку, що призвело до подальшого обвалу цін на нафту.