СБУ розповіла про співпрацю платіжної системи TYME з підсанкційною російською компанією

За це співробітництво Нацбанк 15 червня скасував реєстрацію системи TYME, проте система з висунутими звинуваченнями не погоджується.

Служба безпеки України викрила міжнародну платіжну систему TYME у співпраці з російською компанією, робота якої заборонена санкціями за рішенням Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року, введеним у дію указом президента від 14 травня.

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«Оперативники спецслужби встановили, що одна із заборонених в Україні російських платіжних систем, щоб уникнути дії застосованих до неї обмежень, використовує для переказу коштів в Україну можливості партнера - міжнародної платіжної системи TYME. Впровадження платіжними системами цього протиправного механізму підтверджено відповідними документальними матеріалами», - повідомляється на сайті СБУ.

За інформацією спецслужби, Національний банк ухвалив рішення про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME на підставі матеріалів СБУ.

«Зараз зазначена міжнародна платіжна система припинила свою взаємодію з платіжними системами країни-агресора», - відзначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 15 червня повідомив про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є фінансова компанія "ОМП-2013".

За інформацією регулятора, компанія співпрацювала із забороненою в Україні російською платіжною системою, що несе ризики виникнення загроз національній безпеці України.

У відповідь система TYME назвала рішення регулятора «надмірним», не погоджуючись зі звинуваченнями у співпраці з платіжними системами Російської Федерації.