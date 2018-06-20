Гройсман розповів про найпопулярніші схеми контрабанди

Очільник уряду закликав представників усіх силових відомств зайняти сильну і стійку позицію протидії схемам на кордоні.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман перелічив найпоширеніші схеми, які використовуються для заниження або несплати митних платежів.

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Про це очільник уряду розповів під час засідання Кабінету міністрів.

«Схеми послаблюють економіку держави, через них кошти не доходять до держбюджету...», - сказав прем'єр.

Серед таких схем Гройсман назвав оформлення вантажних транспортних засобів як порожніх.

«Тобто транспортний засіб, повністю забитий дорогим товаром, але його при змові всіх структур, задіяних у митному оформленні, оформляють як порожній. Тобто нуль гривень потрапляє в український бюджет», - сказав Гройсман.

Наступна схема, на яку звернув увагу прем'єр, це так звані «піджаки».

«Велика фура дорогого товару перевозиться фізичними особами за нормою на кожного. Таким чином, 20 осіб можуть перевезти цілу фуру з оформленням вантажу, за який не платять ані копійки», - сказав прем'єр.

Прем'єр також пообіцяв боротися зі схемою підміни товарів між кордоном і внутрішньою митницею.

«В Україну ввозиться дорогий товар, на митниці його ніхто не оглядав, документи на нього підроблені. Далі цей товар перевозиться на внутрішню митницю. Поки він доїхав від кордону до внутрішньої митниці, один товар просто зникає – з‘являється дешевий інший, і не сплачуються податки в наш бюджет», - сказав глава уряду.

Крім того, за його словами, зловмисники вносять неправдиві відомості в митні документи.

«Під назвою одного товару ввозиться інший - більш дорогий. Таким чином знижується митна вартість, і розмитнення відбувається за іншими групами товарів, які значно дешевші. Такі втрати суттєво впливають на держбюджет. Так званий пересорт із заниженням митної вартості», - зазначає Гройсман.

Наступну схему прем'єр назвав «Шостий метод розрахунку митної вартості».

«Це означає, що є п'ять методів, які є досить ефективними, а шостий - це інший, невизначений. Ось його часто використовують, щоб заховати «сірий» імпорт і контрабанду і ввозити ці товари в Україну», - пояснив прем'єр-міністр.

Він також згадав про метод з використанням офшорних компаній з поверненням товару за рішенням суду.

«Складаються документи порушень, які відправляють в країну-відправник, і там ці документи залишаються нерозглянутими. Схемники забирають свій товар і фактично його реалізують в Україні», - сказав Гройсман.

Прем'єр назвав також схему, що зменшує кількісні показники імпортованого пального.

«Ввезення заборонених марок пального під виглядом «Євро-4». Фактично ошукують українців тим, що возять під маркою «Євро-4» низькоякісні, - сказав він.

Очільник уряду повідомив також про схему «чорної контрабанди», яка йде через зелені зони, лісосмуги на кордоні, яка також прикривається певними представниками правоохоронних структур.

«Я хочу заявити, що в Україні є ще одна схема. Це ввезення на територію України нафтопродуктів. Хочу на весь світ повідомити, що в нейтральні води України входять танкери з пально-мастильними матеріалами, потім до них підходять невеликі судна, забирають ці пально-мастильні матеріали. Без розмитнення, без легалізації цей товар потім потрапляє на автозаправні станції. Це багатомільярдна схема», - сказав він.

Глава уряду закликав представників усіх силових відомств, а також Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро проявити сильну й стійку позицію протидії схемам на кордоні.

«Кожен, хто прийняв бодай гривню від цих угод, має бути заарештований», - сказав Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 червня, відбулося засідання Координаційної ради з керівництвом силового блоку, під час якого керівники силових органів України засвідчили найвищу готовність до боротьби з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Кабінет міністрів і силові відомства розробили спільний план щодо боротьбі з контрабандою. У середу вказаний план було ухвалено урядом.