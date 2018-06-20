Гройсман обіцяє середню зарплату в 10 тисяч гривень до кінця року

За словами прем'єра, протягом перших п'яти місяців цього року зростання заробітної плати в Україні становило 19%, що дає підстави для такого прогнозу.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що до кінця 2018 року середня заробітна плата в країні може становити 10 тисяч гривень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, на якому було заслухано звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2017 році.

За словами Гройсмана, протягом перших п'яти місяців цього року зростання заробітної плати в Україні становив 19%, що дає підстави для такого прогнозу.

"Наше завдання полягає в тому, щоб зростання доходів громадян випереджало інфляційні процеси", - сказав він.

Присутній на засіданні міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що за січень-квітень цього року зростання номінальної заробітної плати в країні становить 26,4% – до 8101 гривні, а зростання реальної зарплати за цей же період становить 11%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд розглядає можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень.