Україні за 5 років доведеться виплатити $33 мільярди за зовнішнім боргом - прем'єр (відео)

Лише цьогоріч Україна має направити на обслуговування зовнішнього боргу 5 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що протягом найближчих п'яти років Україна має направити 33 мільярди доларів на обслуговування зовнішнього боргу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, на якому було заслухано звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2017 році.

"Це надзвичайно серйозна сума, яка лежить тягарем і стримує нас у підвищенні соціальних стандартів і модернізації", - сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що цього року на обслуговування зовнішнього боргу Україна має направити 130 мільярдів гривень, або 5 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що головною економічною проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 мільярдів доларів, з яких 46 мільярдів доларів було залучено у 2007-2014 роках.

У березні Україна виплатила 1,4 мільярда доларів зовнішнього боргу.

За словами голови НБУ Якова Смолія, обсяг міжнародних резервів України достатній, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року навіть без зовнішнього фінансування.