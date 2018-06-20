Бюджет України минулого року недоотримав 70 мільярдів через контрабанду – ЄБА

За даними експертів, тіньовий сегмент алкогольних напоїв становить близько 60%, побутової техніки і електроніки в окремих категоріях до 60% та 80%, кавової продукції - 40%.

Державний бюджет України щорічно втрачає через контрабанду та "сірий" імпорт мільярди гривень податків та митних платежів, зокрема, в 2017 році держбюджет недоотримав 70 мільярдів гривень.

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Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

За даними експертів і учасників ринку, зокрема, тіньовий сегмент алкогольних напоїв становить близько 60%, побутової техніки і електроніки в окремих категоріях до 60% і 80%, кавової продукції - 40%, засобів захисту рослин - 25% (на ринку дрібної фасовки - понад 70%).

"Недобросовісні суб'єкти господарювання ухиляються від сплати митних платежів і навіть отримують повернення "tax free" із сусідніх держав. Різниця у вартості офіційно ввезеного товару і товару за "сірою схемою" може досягати 50% і вище", - відзначила асоціація.

ЄБА подякувала уряд за увагу до цієї проблеми і розробки спільного з правоохоронними органами плану дій по боротьбі з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.

"Але також ми закликаємо уряд і всі інші органи влади перейти від планів до конкретних дій в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 червня, відбулося засідання Координаційної ради з керівництвом силового блоку, в ході якого керівники силових органів України засвідчили найвищу готовність до боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. Кабінет міністрів і силові відомства розробили спільний план по боротьбі з контрабандою. У середу зазначений план був схвалений урядом.

Раніше прем'єр заявляв, що в 2017 році зростання митних надходжень на рівні 70 мільярдів гривень порівняно з 2016 роком став можливим завдяки детінізації. За словами прем'єра, потенціал подальшої детінізації становить щонайменше таку ж суму.