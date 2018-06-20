Україні вистачить резервів для виплат за держборгом до кінця 2020 року - НБУ

Але подальші перспективи для економіки країни прямо залежатимуть від структурних реформ, включаючи передбачені програмою з МВФ.

Обсяг міжнародних резервів є достатнім для проходження періоду пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву голови НБУ Якова Смолія в ході традиційної зустрічі з керівниками найбільших банків.

"Обсяг міжнародних резервів України достатній, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року і без зовнішнього фінансування, але подальші перспективи економічного зростання країни будуть прямо залежати від прогресу в проведенні структурних реформ", - наводяться його словами в повідомленні.

Говорячи про структурні реформи, Смолій підкреслив, що мова, зокрема, йде про передбачену програмою співпрацю України з МВФ, і подальше просування цих реформ важливо не лише для збереження макрофінансової стабільності, але і для забезпечення довгострокового економічного зростання в Україні.

"Подальша співпраця з МВФ є запорукою довіри інвесторів і впливає на вартість боргового капіталу для України", - пояснив глава НБУ.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

За інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу на 2018-2020 роки станом на 18 червня склав 937,52 мільярда у гривневому еквіваленті (35,5 мільярда доларів за поточним курсом НБУ).

Міжнародні резерви України на 1 червня 2018 року становили 18,120 мільярда доларів, що на 2,5% нижче показника на початок року.