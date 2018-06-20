Президентський розмах: Держуправління справами оголосило закупівлю броньованих Mercedes по 21 мільйону гривень за штуку

Згідно з документацією, окрім бронювання, автомобілі повинні мати оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, функцію пам’яті для задніх сидінь, систему нічного бачення та ін.

Державна організація «Автобаза Державного управління справами» оголосила про проведення тендерів щодо закупівлі легкових автомобілів Mercedes очікуваною вартістю 53,89 мільйонів гривень

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Автобаза ДУС хоче придбати два броньовані Mercedes-Benz S 600 2018 року випуску очікуваною вартістю 42,42 мільйонів гривень. Тобто один автомобіль має коштувати 21 мільйонів гривень, або близько 800 тисяч доларів.

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Зазначається, що один з автомобілів повинен мати пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10, оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, холодильний відсік, аудіосистему з навігацією, автоматичну систему кондиціонування повітря, автоматичний кондиціонер в задній частині салону, оббивку стелі з мікрофібри, функцію пам’яті для задніх сидінь, декоративні елементи: тополь чорний полірований. Другий автомобіль теж матиме пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10, оббивку – шкіра ексклюзив порцелян, систему нічного бачення, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь.

За даними джерел видання в Державній фіскальній службі, у 2015 році в країну ввозили нові броньовані Mercedes-Benz S600 Limousine lang, які декларували на митниці по ціні від 380 до 410 тисяч долларів, тобто від 9,88 до 10,66 мільйонів гривень за нинішнім курсом. У минулому році в Україну ввозили вживані броньовані Mercedes-Benz S600: 2013 року виготовлення (клас броні В7) задекларовано по ціні 123 тисячі доларів, 2012 р.в. – $124 тисячі.

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Крім того, «Автобаза Державного управління справами» також хоче купити два Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 2018 р.в. очікуваною вартістю 11,47 мільйонів гривень, або близько 220 тисяч доларів за штуку.

Одна з автівок повинна мати оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, систему кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира, пакет систем допомоги при паркуванні з камерою кругового огляду, мультифункціональне рульове колесо у виконанні з дерева і шкіри, комфорт-пакет обігріву, декоративні елементи: тополь чорний полірований.

Другий Mercedes також матиме оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, задню частину салону з перегородкою, холодильний відсік, відкидні столики в задній частині салону, проекційний дисплей, сигнальні жилети для водія і пасажирів, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь.

Ціни на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у офіційного представника німецького концерну в Україні стартують від 3,33 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Державне управління справами витратило майже 1,3 мільйонів гривень на авіапереліт української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком до Німеччини, який відбувся 10 квітня.