Президентський розмах: Держуправління справами оголосило закупівлю броньованих Mercedes по 21 мільйону гривень за штуку

17:47, 20 червня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Державна організація «Автобаза Державного управління справами» оголосила про проведення тендерів щодо закупівлі легкових автомобілів Mercedes очікуваною вартістю 53,89 мільйонів гривень 

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Автобаза ДУС хоче придбати два броньовані Mercedes-Benz S 600 2018 року випуску очікуваною вартістю 42,42 мільйонів гривень. Тобто один автомобіль має коштувати 21 мільйонів гривень, або близько 800 тисяч доларів.

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Зазначається, що один з автомобілів повинен мати пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10, оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, холодильний відсік, аудіосистему з навігацією, автоматичну систему кондиціонування повітря, автоматичний кондиціонер в задній частині салону, оббивку стелі з мікрофібри, функцію пам’яті для задніх сидінь, декоративні елементи: тополь чорний полірований. Другий автомобіль теж матиме пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10, оббивку – шкіра ексклюзив порцелян, систему нічного бачення, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь.

За даними джерел видання в Державній фіскальній службі, у 2015 році в країну ввозили нові броньовані Mercedes-Benz S600 Limousine lang, які декларували на митниці по ціні від 380 до 410 тисяч долларів, тобто від 9,88 до 10,66 мільйонів гривень за нинішнім курсом. У минулому році в Україну ввозили вживані броньовані Mercedes-Benz S600: 2013 року виготовлення (клас броні В7) задекларовано по ціні 123 тисячі доларів, 2012 р.в. – $124 тисячі.

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Крім того, «Автобаза Державного управління справами» також хоче купити два Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 2018 р.в. очікуваною вартістю 11,47 мільйонів гривень, або близько 220 тисяч доларів за штуку.

Одна з автівок повинна мати оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, систему кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира, пакет систем допомоги при паркуванні з камерою кругового огляду, мультифункціональне рульове колесо у виконанні з дерева і шкіри, комфорт-пакет обігріву, декоративні елементи: тополь чорний полірований.

Другий Mercedes також матиме оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, задню частину салону з перегородкою, холодильний відсік, відкидні столики в задній частині салону, проекційний дисплей, сигнальні жилети для водія і пасажирів, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь.

Ціни на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у офіційного представника німецького концерну в Україні стартують від 3,33 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Державне управління справами витратило майже 1,3 мільйонів гривень на авіапереліт української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком до Німеччини, який відбувся 10 квітня.

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Теги: #автомобілі