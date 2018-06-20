Ліквідацію банку "Київська Русь" продовжили ще на два роки

Термін ліквідації продовжується до 16 липня 2020 року включно.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішила продовжити строки ліквідації банку "Київська Русь" на два роки - до 16 липня 2020 року включно.

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Як повідомляється на сайті Фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Ірини Білої.

Довідка УНІАН. Банк "Київська Русь" (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входив до групи великих банків. Основним акціонером банку був Віктор Братко.

У липні 2015 року Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Київська Русь", в якому з березня 2015 року працювала тимчасова адміністрація.

У квітні поточного року Фонд заявляв про тиск працівників київської прокуратури в ході розслідування кримінального провадження стосовно банку.