Гройсман назвав співпрацю з МВФ вимушеним заходом

За словами прем'єр-міністра, без співробітництва з МВФ Україна не зможе забезпечувати стабільність національної економіки.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав співпрацю України з Міжнародним валютним фондом вимушеною мірою, яка необхідна для оздоровлення економіки і стабілізації в країні.

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Про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, передає кореспондент УНІАН.

"Це вимушене співробітництво", - сказав він.

За словами Гройсмана, без співробітництва з МВФ Україна не зможе забезпечувати стабільність національної економіки.

"Для забезпечення стабільності нам потрібен доступ до зовнішніх ресурсів - для перекредитування, для зменшення відсотків на обслуговування тих боргів, які були взяті у попередні періоди. А що нам сьогодні робити?", - сказав він.

За словами прем'єра, співпраця з МВФ необхідно також для того, щоб був час на виконання завдання забезпечити зростання економіки на рівні 5-7% на рік, що дозволить Україні спокійно обслуговувати борги і розвиватися.

"Це той рівень чутливості, який ми маємо досягти", - додав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що головною економічною проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 мільярдів доларів, з яких 46 мільярдів доларів було залучено у 2007-2014 роках.

У березні Україна виплатила 1,4 мільярда доларів зовнішнього боргу.

Верховна Рада прийняла закон про створення антикорупційного суду, що було одним з основних вимог кредитора. Крім цього, ще одна умова МВФ - приведення цін на газ до імпортного паритету.