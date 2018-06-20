Курс валют на четвер: долар дорожчає, євро дешевшає
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2647,5945 (20 червня – 2644,6439)
100 EUR – 3065,3849 (20 червня – 3050,3323)
10 RUR – 4,1617 (20 червня – 4,1279)
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Як повідомляв УНІАН, 20 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,36/26,40 гривні/долар.
Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 6 копійок.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,55/30,58 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4759 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 534 угоди на суму 325,72 мільйона доларів.