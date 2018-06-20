Курс валют на четвер: долар дорожчає, євро дешевшає

Офіційний курс НБУ на 21 червня: 100 USD – 2647,5945 гривні; 100 EUR – 3065,3849 гривні; 10 RUR – 4,1617 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2647,5945 (20 червня – 2644,6439)

100 EUR – 3065,3849 (20 червня – 3050,3323)

10 RUR – 4,1617 (20 червня – 4,1279)

Читайте такожГройсман назвавши співпрацю з МВФ вимушеним заходом

Як повідомляв УНІАН, 20 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,36/26,40 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,55/30,58 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4759 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 534 угоди на суму 325,72 мільйона доларів.