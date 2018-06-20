Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 6,1%

Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Луганській, Полтавській, Вінницькій, Сумській і Донецькій областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2018 року зріс на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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При цьому Держстат поки не оприлюднив абсолютні значення.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Луганській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях – на 24,6%, 10,2%, 10,8%, 9,8% і 9,7% відповідно.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі у травні 2018 року порівняно з квітнем зріс на 2,7%, а порівняно з травнем 2017 року - на 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8% в порівнянні з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.