НБУ зрівняв вимоги до короткої і довгої валютної позиції банків

Нові норми вступають в силу з 1 липня.

Національний банк України вирішив зрівняти вимоги до банків щодо нормативів валютної позиції, встановивши "дзеркальні" значення лімітів для довгої та короткої валютної позиції на рівні 5%.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з 1 липня ліміт довгої валютної позиції підвищується з 3% до 5%, короткої – знижується з 8% до 5%.

За оцінками НБУ, дане рішення дозволить поглибити валютний ринок і збільшити його ліквідність, а банки зможуть ефективніше управляти валютними ризиками.

Регулятор нагадав, що з 1 травня 2018 року підвищив ліміт довгої валютної позиції з 1% до 3% і скоротив ліміт короткої валютної позиції з 10% до 8%.

"Цей крок не тільки не мав негативного впливу на стан валютного ринку, але й сприяв його стабілізації. Після зміни лімітів на тлі збільшення обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку, обсяг продажу валюти банками з позиції зріс з 7,6 мільйона доларів у середньому за день у квітні до 10 мільйонів доларів у травні", - підкреслили в НБУ.

За оцінками регулятора, завдяки цьому рішенню банки почали грати активнішу роль у згладжуванні коливань курсу гривні за рахунок своєї позиції, що сприяло зниженню його волатильності.

Довідка УНІАН. Валютна позиція являє собою відношення вимог (активів) і зобов'язань банку в іноземній валюті. При короткої валютної позиції зобов'язання по валюті перевищують вимоги у ній, при довгій – навпаки, вимоги перевищують зобов'язання. Нормативи валютної позиції встановлюють граничні значення цього розриву для банків.

За інформацією НБУ, в Україні станом на 1 квітня 31 82 працюючих банків порушували нормативи, в тому числі 10 банків – нормативи валютної позиції.