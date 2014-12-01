Нацбанк продовжив на три місяці обов'язковий продаж валютної виручки

Національний банк України продовжив термін дії вимог з обов'язкового продажу експортерами 75% валютної виручки, що діє до 2 грудня, ще на 3 місяці, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

За інформацією прес-служби, також продовжено термін дії вимоги про повернення валютної виручки в строк до 90 днів та інших обмежень, встановлених раніше постановою НБУ №540.

Нагадаємо, окрім вказаних норм, постановою №540 обмежено максимальну суму зняття готівки з рахунку клієнта до 150 тис. грн на день, продаж готівкової валюти в одні руки еквівалентом 3 тис. грн на день, зняття валютних коштів з рахунків через каси і банкомати еквівалентом 15 тис. грн на день.

Також Нацбанк зобов'язав банки купувати валюту за дорученням клієнтів не раніше третього операційного дня з моменту надходження заявки клієнта і зарахування гривневого еквівалента для купівлі на транзитний рахунок.

Для попередження купівлі валюти за фіктивними договорами регулятор зобов'язав банки формувати і надавати до НБУ реєстр купівлі валюти разом з документами, що підтверджують підстави такої купівлі.

Як повідомляється на сторінці Національного банку України у соціальній мережі Facebook, продовження антикризових заходів викликане поточним станом вітчизняної економіки і прагненням зберегти позитивні тенденції на валютному ринку. За інформацією регулятора, введені обмеження діятимуть до 2 березня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації курсу гривні, яка з початку року знецінилася до долара США майже удвічі, встановив низку обмежень на валютному ринку, включаючи підвищення норми обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 75%.

Як пояснила голова НБУ Валерія Гонтарева, встановлені обмеження є тимчасовими, і будуть скасовані у міру стабілізації валютного ринку. Зокрема, за її словами, наступним кроком може бути скасування обмежень з дострокового вилучення валютних депозитів і заборона на виплату банками дивідендів.