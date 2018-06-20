Кому з українців підвищать пенсії з 1 липня: ЗМІ опублікували документ

Пенсії підвищать трьом категоріям українців, як йдеться у відповіді на запит ЗМІ.

У Пенсійному фонді України пояснили, кому з українців варто розраховувати на підвищення пенсій з 1 липня.

Насамперед підвищення пенсійних виплат торкнеться осіб, які мають статус почесного донора України, що дає право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Для таких осіб розмір надбавки підвищиться з 170 до 177,7 грн, йдеться у відповіді ПФУ на запит "Апостроф. Економіка".

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На підвищення виплат можуть також розраховувати особи, які отримують максимальні пенсії, розмір яких зараз складає 13 730 грн. З 1 липня вони будуть отримувати 14 350 грн в місяць.

Підвищення виплат чекає також українців, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньо страхового стажу для отримання мінімальної пенсії. Такі особи отримують соціальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму, який на сьогодні становить 1373 грн. З наступного місяця їм будуть нараховувати по 1435 грн в місяць.

При цьому на підвищення пенсій поки не варто розраховувати українцям, які отримують мінімальну пенсію, яка на сьогодні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Це пов'язано з тим, що у зв'язку з прийняттям Пенсійної реформи в Україні мінімальна пенсія з жовтня 2017 року була підвищена до 1452 грн, тоді як прожитковий мінімум з 1 липня зросте лише до 1435 грн.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір пенсії в Україні з початку поточного року зріс на 38 грн і склав у травні 2517,82 грн.