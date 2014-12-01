Україна від початку року залучила майже $9 млрд валютних позик

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, найбільший обсяг валютних коштів у розмірі 6,631 млрд дол. залучений на зовнішньому ринку. Найбільшими кредиторами стали Міжнародний валютний фонд, який надав у січні-листопаді валютні позики на 2,978 млрд дол., а також Міжнародний банк реконструкції і розвитку (група Світового банку) - 1,247 млрд дол. І Європейський Союз - 1,131 млрд дол.

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Також за цей період була притягнута позика шляхом випуску облігацій під гарантії уряду США у розмірі 1 млрд дол.

На внутрішньому ринку у січні-листопаді отримані валютні позики на 713,4 млн дол. допомогою розміщення ОВДП.

Як повідомляв УНІАН, за графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, в 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - від 2014 до 2018 року.

За оцінками експертів, Україна у 2014 році планувала отримати 7,4 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду та 6,3 млрд дол. від інших кредиторів, однак до середини листопада було отримано близько двох третин цього обсягу.

Згідно заяві постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Жерома Ваше, фонд має намір продовжити дискусії з українською владою після формування в Україні нового уряду.