Через кризу Путін ввів новий торговий збір у Петербурзі, Москві та окупованому Севастополі

Про це повідомляється на сайті Кремля.

"Торговий збір встановлюється Податковим кодексом Російської Федерації і нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя)", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, поправки до Податкового кодексу, прийняті зусиллями прокремлівської фракції "Единая Россия", що передбачають введення з 1 липня 2015 року у Москві, Санкт-Петербурзі та Севастополі збору з підприємців, які здійснюють торговельну діяльність.

Спочатку з ініціативою регіональних зборів за ведення різних видів бізнесу виступив прем'єр Дмитро Медведєв як альтернативи за відмову уряду повернути від 2015 року податок з продажів, на чому наполягали регіони, у першу чергу, Москва і Московська область.

На початку листопада голова бюджетного комітету Думи, член фракції "Единая Россия" Андрій Макаров підготував поправки у Податковий кодекс, за якими зборами пропонувалося обкласти 22 види діяльності - від роздрібної торгівлі, громадського харчування і перевезень до мийки авто, послуг перукаря та ремонту взуття. Базові ставки - від 60.000 до 600.000 рублів - муніципалітетам було дозволено збільшувати у 10 разів.

Підприємці забили тривогу, назвавши нові збори непомірними і пригрозивши, що це вб'є малий бізнес у Росії.

У підсумку, після наради в уряді минулої п'ятниці, було вирішено залишити лише торговий збір.

Збором пропонується обкласти торгівлю через об'єкти стаціонарної і нестаціонарної торгової мережі, торгівлю, здійснювану шляхом відпуску товарів зі складу, а також організацію роздрібних ринків. Об'єктом оподаткування визнається використання платником хоча б один раз протягом кварталу об'єкта рухомого чи нерухомого майна для здійснення торгівлі.

Підприємці, які застосовують патентну систему оподаткування, будуть звільнятися від сплати збору, а для решти ставка збору буде обмежена розміром патенту.