Долар уперше в історії Росії піднявся вище 53 рублів, євро - вище 66

Курси долара і євро продовжують оновлювати історичні максимуми, тестують на міцність рівні 53 рублі і 66 рублів відповідно.

Про це пише РИА Новости з посиланням на дані Московської біржі.

На 14.29 мск долар підвищився на 2,88 рубля - до 53,20 рубля, євро - на 3,5 рубля, до 66,40 рубля. Обидві резервні інвалюти оновили рекорди, підскочивши до 53,39 і 66,57 рубля відповідно.

Як повідомляв УНІАН, російський рубль уже протягом тривалого часу стрімко девальвує через сильне зниження цін на нафту і санкції Заходу щодо Росії через її агресію проти України, зокрема окупацію Криму.

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