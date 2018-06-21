Нацбанк покращив оцінку міжнародних резервів України

За оновленими даними, резерви в травні скоротилися на 1,4%, а не на 1,6%.

Міжнародні резерви України на 1 червня 2018 року становлять 18,170 мільярда доларів, що на 251 мільйон доларів, або на 1,4%, що нижче показника місяцем раніше.

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Як свідчать оновлені дані на сайті Національного банку України, нбу поліпшив оцінку динаміки резервів порівняно з попередніми даними, згідно з якими резерви в травні скоротилися на 301 мільйон доларів, або на 1,6%.

За оновленими даними, з початку року – у січні-травні міжнародні резерви України скоротилися на 638 мільйонів доларів, або на 3,4%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України в 2017 році зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.

Національний банк покращив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 21,6 мільярда доларів з 20,5 мільярда доларів, прогнозованих раніше, чекаючи поточного року надходження 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, а також інші надходження.