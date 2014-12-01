Офіційний курс гривні знову опустився нижче 15 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 1 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1505.6413 грн (з 14.00 28 листопада - 1496.9269);

100 євро - 1879.4920 (з 14.00 28 листопада - 1868.1648);

10 російських рублів - 3.0527 (з 14.00 28 листопада - 3.1407).

Читайте такожНБУ сьогодні продавав банкам долари дорожче, ніж у п'ятницю - по 15,05 грнЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 1 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0493 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 16,8 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,0450 грн/дол.