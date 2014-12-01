Для стабілізації курсу НБУ зрівняв обов'язкові резерви за гривневими і валютними внесками

Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело на фінансовому ринку із посиланням на підсумки наради в НБУ з керівниками 40 найбільших банків 24 листопада.

За інформацією співрозмовника агентства, резервування за гривневими вкладами буде проводитися банками нарівні з резервуванням за валютними, у тому числі норми резервування за строковими коштами встановлені на рівні 3%, за коштами до запитання - 6,5%.

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Як пояснив співрозмовник агентства, коригування норм резервування дозволить банкам підвищити ставки за валютними вкладами і таким чином призупинити відтік валютних депозитів.

Водночас включення гривневих коштів у резерви дозволить «зв'язати» зайву ліквідність банків і знизити спекулятивний тиск на валютний ринок і курс національної валюти.

Також банкір повідомив, що норми резервування міжбанківських ресурсів залишаються незмінними.

За інформацією співрозмовника агентства, документ буде опублікований найближчим часом і набуде чинності від 1 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Нацбанк повідомляв про наміри знизити норми обов'язкових резервів для банків за валютними вкладами та збільшити за гривневими.

З 19 серпня регулятор ввів норму, що зобов'язує банки зберігати 20% обов'язкових резервів на окремому рахунку в НБУ, підвищивши можливості банків в управлінні ліквідністю.

У поточному році регулятор двічі переглядав нормативи резервування для банків, у тому числі знизив мінімальний обсяг резервування коштів на окремому коррахунку до 20%.

Водночас регулятор позбавив можливості «звільнити» 20% резервів банки, віднесені до категорії проблемних, які мають заборгованість перед НБУ і перебувають під наглядом куратора НБУ.

Нагадаємо, Незалежна асоціація банків України запропонувала Нацбанку збільшити відсоток обов'язкових резервів у Нацбанку за гривневими ресурсами банків, що дозволить зменшити грошову масу і знизити спекулятивний попит на валюту.