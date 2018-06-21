Продаж "Сбербанку": в спробі обійти санкції українська влада сама може під них потрапити

Вже наступного тижня один із білоруських держбанків за погодженням перших осіб обох держав може подати в Нацбанк України документи на покупку Сбербанку Росії в Україні.

Схвалення українською владою схеми з продажу активів Сбербанку в Україні одному з білоруських держбанків може мати для неї серйозні наслідки: адже якщо НБУ і Антимонопольний комітет дадуть на це згоду, то, фактично, порушать західні санкції.

Про це йдеться у статті "Апострофа" "Гра з вогнем: Сбербанк можуть продати білорусам в обхід санкцій ЄС і США"

Як стало відомо виданню з власних джерел, вже наступного тижня один із білоруських держбанків за погодженням перших осіб обох держав може подати в Нацбанк України документи на покупку Сбербанку Росії в Україні. Для того, щоб угода стала можливою, буде використана схема, за якою Сбербанк РФ в Україні докапіталізують на суму, необхідну для викупу акцій, випущених в 2015 році, вже після анексії Криму.

"Раніше покупцем Сбербанку хотів стати білоруський банк "Паритет", але він не підійшов за технічними критеріями. І ось зараз один із білоруських державних банків побільше спробує знову стати каналом для вирішення "санкцій" проблеми. Але для цього потрібно прибрати "санкційну" складову і робити це, як повідомляють джерела, будуть шляхом капіталізації українського Сбербанку з метою викупу акцій, випущених після анексії Криму", - йдеться в статті.

У розпорядженні видання опинилися документи, які підтверджують цю версію. 11 травня Сбербанк Росії вирішив докапіталізувати свою "дочку" в Україні на суму 8 млрд 300 млн грн. Цих грошей, вважають джерела "Апострофа", якраз достатньо, щоб викупити акції Сбербанку Україна, які випущені після анексії Криму і таким чином вийти з режиму санкцій.

Після викупу, наголошується в статті, ці акції будуть анульовані і перетворені у борг перед материнським банком, капітал українського “Сбербанку" трохи зменшиться, але для цілей угоди це не перешкода.

"Дивна логіка – і справа не тільки в тому, що Сбербанк Росії і до 2014 року, і після нього залишався державним банком РФ. Важливо, що в системі Національного депозитарію ідентифікаційний номер акцій надається на весь загальний випуск, а не за окремими випусками, що не дає можливості ідентифікувати папери з якого випуску продаються – 2012 або 2015", - йдеться в статті.

Якщо така схема буде реалізована, зазначається в матеріалі, наслідки для української влади можуть бути більш ніж серйозні.

"Якщо НБУ і Антимонопольний комітет узгодять пропозицію за описаною вище схемою продажу Сбербанку, то цим самим вони не тільки підставлять країну як ненадійного партнера. Цим самим керівництво НБУ та АМК – і не тільки вони відкриють для себе пряму загрозу потрапляння в санкційний список ЄС і США. Тому що караються не тільки компанії, зазначені в списку санкцій, але і ті, хто їм допомагає в спробах вийти з санкцій... Якщо ігнорування власного законодавства стало вже нормою в діях багатьох українських політиків і чиновників, з боку Заходу терпіння до української корупції або вміння заробляти навіть на антиросійських санкціях стає все менше. Як таке може бути, що європейські та американські компанії та бюджети втрачають від санкцій, прийнятих як символ допомоги Україні, а в самій Україні з санкціями грають?", - резюмує автор статті.