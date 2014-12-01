Єврокомісія до кінця тижня оголосить про надання Україні другого траншу допомоги
Єврокомісія до кінця тижня оголосить про надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги.
Як передає із Брюсселя кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоханнес Хан.
"Я можу підтвердити виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні, про що буде оголошено до кінця тижня комісаром Московісі (єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі - УНІАН)", - сказав він.
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Хан зазначив, що тоді ж будуть оприлюднені деталі цієї допомоги.
Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує отримати наступний транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 250 млн євро в лютому 2015 року.
Також повідомлялося, що Україна вже отримала €260 млн допомоги від Євросоюзу в листопаді.
Загальна підтримка України Євросоюзом у рамках макрофінансової допомоги становить 1,61 млрд євро. Ця підтримка є частиною широкого пакету допомоги Україні, про який Єврокомісія оголосила 5 березня 2014 року.