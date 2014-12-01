Єврокомісія до кінця тижня оголосить про надання Україні другого траншу допомоги

Як передає із Брюсселя кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоханнес Хан.

"Я можу підтвердити виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні, про що буде оголошено до кінця тижня комісаром Московісі (єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі - УНІАН)", - сказав він.

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Хан зазначив, що тоді ж будуть оприлюднені деталі цієї допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує отримати наступний транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 250 млн євро в лютому 2015 року.

Також повідомлялося, що Україна вже отримала €260 млн допомоги від Євросоюзу в листопаді.

Загальна підтримка України Євросоюзом у рамках макрофінансової допомоги становить 1,61 млрд євро. Ця підтримка є частиною широкого пакету допомоги Україні, про який Єврокомісія оголосила 5 березня 2014 року.