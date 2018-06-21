Рівень хабарництва та корупції в Україні значно виріс - дослідження

14:50, 21 червня 2018
Фінанси
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Рівень хабарництва та корупції в українських організаціях зріс до 73% / УНІАН

Про це йдеться в дослідженні міжнародної компанії PwC, що спеціалізується у сфері консалтингу та аудиту.

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Компанія відзначає, що у світі лише 25% респондентів відповіли, що їх організації стикалися з випадками хабарництва і корупції, що майже втричі нижче за показник в Україні.

За результатами дослідження, кожен третій український респондент (33%) зазначив, що його організація отримувала пропозицію дати хабар протягом останніх двох років.

Крім того, 12% українських респондентів повідомили, що збитки їх організацій від хабарництва і корупції склали від 1 до 50 млн дол.

Довідка УНІАН. Компанія PwC проводить всесвітнє дослідження економічних злочинів і шахрайства на підставі відповідей, отриманих від більш ніж 7 тисяч респондентів зі 123 країн світу. Дослідження проводиться в Україні кожні два роки, починаючи з 2009 року.

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Теги: #хабарництво#PwC#корупція в Україні