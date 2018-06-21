Луценку не сподобалися схвалені Кабміном заходи щодо боротьби з контрабандою

За словами керівника Генпрокуратури, втрати бюджету від контрабанди за останні роки становили 6 млрд дол.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував схвалені Кабінетом міністрів заходи щодо боротьби з контрабандою, які передбачають, зокрема, право співробітників Національної поліції бути присутніми на митних постах.

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Про це він заявив на селекторній нараді в Києві.

«Наголошую, що постанова Кабміну має відповідати чинному законодавству. Тільки тоді буде ефективний результат», - сказав Луценко.

За його словами, представники правоохоронних органів на митних постах не зможуть бути ефективними, оскільки Митний кодекс обмежує їх можливості.

«Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися в діяльність посадових осіб, які здійснюють митний контроль... Спочатку потрібно змінити закон. насамперед - запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду, в першу чергу - підакцизних товарів. Сьогодні вже вся Європа сміється, що ми її скасували і розраховуємо на затримання контрабандистів у сусідніх з нами країнах», - наголосив генпрокурор.

При цьому Луценко зазначив, що до прийняття парламентом необхідних законодавчих змін потрібно організувати спільні пости за участі всіх правоохоронних органів на виїзді з митниць.

«Нинішньою постановою запроваджується можливість, торік одна служба ходила туди, СБУ. Тепер інша служба матиме монополію, це МВС. З моєї точки зору, і те, й те є неприйнятним. Перевіряти роботу співробітників ДФС, а також правильність митного оформлення повинні колегіально. Це єдина запорука того, що не буде нових корупційних ризиків», - сказав глава Генпрокуратури.

Крім того, за словами Луценка, «кавалерійськими атаками» перемогти контрабанду неможливо, що доводить приклад так званих «чорних сотень Гройсмана» - спеціальних виїзних груп, які були ефективними тільки на початку своєї діяльності.

«Створення нових чорних, сірих, блакитних, зелених сотень призведе до того ж результату. Нам потрібна системна робота. Насамперед - аналітична оперативна взаємодія. Саме цього, на мою думку, не вистачає ДФС. Звертаю вашу увагу - у нас три роки немає керівника Митної служби країни. Вертикаль Митної служби відсутня. М'яко кажучи, в занепаді перебувають аналітичні підрозділи», - зазначив Луценко.

При цьому генпрокурор заявив про втрату державою за останні роки 6 млрд дол. у зв'язку з контрабандними схемами і закликав прем'єра призначити керівників Митної служби, а також прийняти жорсткі кадрові рішення щодо діючих керівників митниць.

«Якщо говорять про недобір у 100 мільярдів гривень, а винні силовики - то я з цим не згоден. Митники отримують гроші за те, щоб розмитнювати за законом», - сказав Луценко.

Позицію генпрокурора в частині необхідності ухвалення парламентом закону про криміналізацію контрабанди для ефективної боротьби з нею підтримали голова СБУ Василь Грицак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, які були присутні на нараді.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман погодився з необхідністю якнайшвидшої подачі до парламенту законопроекту про криміналізацію контрабанди, проте наголосив, що саме сприяння правоохоронних органів уможливлює нелегальне ввезення товарів в Україну.

«Я думаю, єдине, в чому є проблема - я думаю, всі розуміють, співпраця яких правоохоронних органів сьогодні підтримує контрабанду в Україні, і можу сказати, що це і є наш виклик. Тому залучення до боротьби з контрабандою буде для всіх органів колегіальним, на базі постійних постів, а не так, як це було, «літаючими» групами... Сталося зрощування митників на місцях з представниками інших правоохоронних органів. І саме це зрощення дає можливість безперешкодно нелегально ввозити в Україну товари», - сказав глава уряду у відповідь на виступ генерального прокурора.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план щодо боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим за реальну вартість; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дає змогу приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом «Євро-4». Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок чорного імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дасть змогу залучити до бюджету близько 100 млрд грн.