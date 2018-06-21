Експеримент від Кабміну: Нацполіції дозволили контролювати митників

Уряд з 21 червня по 31 грудня 2018 року проведе експеримент з попередження ухилення від сплати митних платежів.

Кабінет міністрів України з 21 червня по 31 грудня 2018 року реалізує експериментальний проект щодо створення умов для попередження ухилення від сплати митних платежів.

Читайте такожГройсман розповів про найпопулярніші схеми контрабанди

Як йдеться в оприлюдненій на урядовому порталі постанові Кабінету міністрів України №479, під час проекту поліцейські отримують право цілодобово перебувати в зонах митного контролю, в яких органи Державної фіскальної служби здійснюють митні формальності, для виявлення фактів порушення митних правил.

Крім того, поліцейські і посадові особи Міністерства внутрішніх справ отримають доступ до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор – 2006».

Для цього МВС визначить перелік поліцейських, які мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю, і доведе його до відома ДФС та адміністрації Державної прикордонної служби.

ДФС, в свою чергу, спільно з МВС визначить порядок надання доступу до автоматизованої системи, а разом з Держприкордонслужбою забезпечить безперешкодний цілодобовий доступ у зони митного контролю для уповноважених поліцейських.

В рамках проекту МВС спільно з Міністерством фінансів і ДФС будуть подавати щомісячні звіти, починаючи з 1 вересня, а також представлять пропозиції про зміни в законодавчі акти.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 червня, відбулося засідання Координаційної ради з керівництвом силового блоку, під час якого керівники силових органів України засвідчили найвищу готовність до боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. Кабінет міністрів і силові відомства розробили спільний план боротьби з контрабандою. У середу зазначений план був схвалений урядом.

Раніше прем'єр заявляв, що в 2017 році зростання митних надходжень на рівні 70 млрд грн порівняно з 2016 роком став можливим завдяки детінізації. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, потенціал подальшої детінізації становить як мінімум таку ж суму.

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що державний бюджет України щорічно втрачає через контрабанду та «сірий» імпорт мільярди гривень податків та митних платежів, зокрема, в 2017 році недоотримав 70 млрд грн.