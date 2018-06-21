Роздрібна торгівля в Україні демонструє зростання

Обіг роздрібної торгівлі в Україні зріс на 6,1% - до 354,4 млрд грн.

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2018 року зріс на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2017 року (в порівнянних цінах) - до 354,443 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив лише процентне співвідношення.

Водночас, минулого року Держстат повідомляв, що за січень-травень 2017 року обіг роздрібної торгівлі становив 298 млрд грн. Цей показник на 18,9% менше порівняно з даними за 2018 рік.

У відомстві пояснили УНІАН, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, тому що в 2018 році враховано індекс цін, також минулий період може уточнюватись за даними квартального звіту.

Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Луганській (на 24,6% - до 3,1 млрд грн), Полтавській (на 10,2% - до 11,56 млрд грн), Вінницькій (на 9,8% - до 9,53 млрд грн) і Донецькій (на 9,7% - до 10,55 млрд грн) областях.

Найменше зростання роздрібного товарообігу в січні-травні 2018 року було зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях (на 0,9% - до 5,5 млрд грн і на 2,2% - до 28,1млрд грн відповідно). При цьому зниження не зафіксовано в жодній області.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, в січні-травні 2018 року становив 254,8 млрд грн, що на 5,7% більше показника за січень-травень 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) - до 816,553 млрд грн.