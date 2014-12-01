У російському ЦБ заговорили про рекордну інфляцію за останні роки

Інфляція на сьогоднішній день становить 8,9 відсотка, а за підсумками 2014 року перевищить 9 відсотків, цитують російські агентства першого заступника голови Банку Росії Ксенію Юдаєву, передає Reuters.

"Пік інфляції ще не пройдено, він припаде на перший квартал 2015 року, за нашими оцінками, зростання цін наблизиться до 10 відсотків", - цитує РІА Новости Юдаєву, яка виступала на нараді з питань регіональної політики.

"Інфляція... не просто перевершила цільові показники ЦБ (5 відсотків), але і зросла до рівнів, від яких ми останнім часом відвикли", - цитує Юдаєву ТАСС.

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На зростання цін впливають взаємні зовнішньоторговельні санкції і ослаблення рубля, що досягло від початку року майже 40 відсотків до долара.

"Це не означає, що інфляція підскочить на таку саму величину, тому що відбувається переключення попиту з імпортних на вітчизняні товари, ціни на які зростають значно повільніше", - сказала Юдаєва.

Центробанк минулого тижня заявляв, що розраховує на зниження інфляції, що зростає, від другого кварталу 2015 року і буде готовий пом'якшувати грошово-кредитну політику у другому півріччі 2015 року.

Банк Росії підвищив у цьому році процентні ставки на 400 базисних пунктів, намагаючись приборкати інфляцію. Жовтневе підвищення ключової ставки, відразу на 150 базисних пунктів до 9,50 відсотка, супроводжувалося прогнозом регулятора, що інфляція збережеться до кінця першого кварталу 2015 року поблизу поточних значень.

Прискорення інфляції і зміна прогнозу ЦБ збільшує імовірність чергового підвищення ключової ставки ЦБР на засіданні 11 грудня.

Олександр Морозов, головний економіст HSBC, побачив перспективи появи двозначної інфляції у найближчі місяці на фоні підвищення цін виробників і допускає чергове підвищення відсоткових ставок, якщо Центральний банк продовжить рухати свою ключову ставку на рівень або вище річної інфляції.

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Інший Олександр Морозов, фінансовий директор Сбербанку, говорив минулого тижня після спілкування з головою Центробанку, що, можливо, буде ще одна невелика зміна ключової ставки ЦБ до кінця року.

Юдаєва повторила на нараді в понеділок, що дефіциту валютної ліквідності зараз немає, оскільки інтервенції, які проводив ЦБ у жовтні, зараз забезпечили потреби ринку у валюті.

Нагадаємо, у листопаді УНІАН повідомляв, що інфляція в Росії перевищила прогнози уряду і Центробанку.