Кабмін розпустив «чорну сотню», яка мала боротися з корупцією та контрабандою на митниці

Раніше уряд затвердив новий план щодо боротьби з контрабандою за участю всіх силових структур країни.

Кабінет міністрів України розпустив міжвідомчу групу щодо боротьби з корупцією та контрабандою на митниці, відому як «чорна сотня».

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Відповідну постанову від 20 червня опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

Прийнятий документ скасовує постанову від 8 червня 2016 року про створення міжвідомчої групи.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в 2017 році бюджет отримав додатково 70 млрд грн за рахунок детінізації на митниці.

20 червня Кабмін затвердив план щодо боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим реальної вартості; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного пального під виглядом «Євро-4». Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок чорного імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна й розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити до бюджету близько 100 млрд грн.