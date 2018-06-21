МВФ схвалив кредит Аргентині на $50 мільярдів

Рішення ради дозволяє країні негайно отримати 15 мільярдів доларів.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) офіційно схвалив кредит Аргентині в 50 мільярдів доларів, йдеться в повідомленні фонду.

Читайте такожГройсман назвав співпрацю з МВФ вимушеним заходом

"Рада директорів МВФ схвалила трирічну угоду за схемою стенд-бай для Аргентини на суму в 50 мільярдів доларів... Рішення ради дозволяє країні негайно отримати 15 мільярдів доларів, половина з цієї суми буде використана для бюджетної підтримки. Частина фінансової підтримки МВФ — 35 мільярдів доларів — буде доступна протягом дії угоди за підсумками щоквартальних оглядів", — йдеться в повідомленні, передає Прайм.

Влада Аргентини має намір скористатися першим траншем у 15 мільярдів доларів, але подальші транші поки не підтверджені точно, уточнюють в МВФ.

Фонд зазначає, що задоволений економічним планом уряду Аргентини, спрямованим на скорочення витрат, стабілізацію боргу, зниження інфляції та зміцнення незалежності центробанку країни.