МВФ схвалив кредит Аргентині на $50 мільярдів

17:42, 21 червня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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"Рада директорів МВФ схвалила трирічну угоду за схемою стенд-бай для Аргентини на суму в 50 мільярдів доларів... Рішення ради дозволяє країні негайно отримати 15 мільярдів доларів, половина з цієї суми буде використана для бюджетної підтримки. Частина фінансової підтримки МВФ — 35 мільярдів доларів — буде доступна протягом дії угоди за підсумками щоквартальних оглядів", — йдеться в повідомленні, передає Прайм.

Влада Аргентини має намір скористатися першим траншем у 15 мільярдів доларів, але подальші транші поки не підтверджені точно, уточнюють в МВФ.

Фонд зазначає, що задоволений економічним планом уряду Аргентини, спрямованим на скорочення витрат, стабілізацію боргу, зниження інфляції та зміцнення незалежності центробанку країни.

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Теги: #МВФ#Аргентина#кредит