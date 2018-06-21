Дозволено все, що не заборонено: Рада прийняла новий закон про валюту

Ухвалений закон замінить застарілий декрет «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Верховна Рада України ухвалила у цілому Закон «Про валюту і валютні операції», який раніше називався «Про валюту».

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №8152 у цілому з озвученими під стенограму правками (крім 261) і техніко-юридичними правками проголосували 228 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з презентацією Національного банку до відповідного законопроекту, новий закон замінить застарілий декрет Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року і передбачає принцип «Дозволено все, що прямо не заборонено законом».

Зокрема, за новим законом банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес - отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни - інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

Також закон скасує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами у межах 180 днів і санкції за порушення у вигляді штрафу в розмірі 100% суми операції і заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши лише вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі зі 150 тисяч гривень.

Коментуючи підсумки голосування, в Національному банку назвали рішення парламенту історичної реформою валютного регулювання, що дає можливість перейти до свободи проведення валютних операцій без обмежень, які будуть скасовані поступово, щоб не порушити фінансову стабільність.

Зокрема, Нацбанк анонсував скасування найбільш болючих обмежень, наприклад, щодо інвестування за кордон і щодо зовнішньоекономічних операцій, одразу після набрання законом чинності.

Також у НБУ повідомили, що закон набере чинності на наступний день після його публікації і буде введений в дію через сім місяців перехідного періоду, за шість з яких регулятор доопрацює свої нормативно-правові акти та оприлюднить їх для завчасного ознайомлення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня прийняла за основу президентський законопроект про валюту.