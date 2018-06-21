Аваков закликав митників і поліцію «покласти на стіл державі» 100 мільярдів

Міністр внутрішніх справ зазначив, що «священних корів» у рамках боротьби з контрабандою бути не повинно.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав правоохоронні органи та Державну фіскальну службу, а також місцеві органи влади за допомогою боротьби з контрабандою «покласти на стіл українській державі» 100 млрд грн.

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Про це він заявив на селекторній нараді в Києві.

«Я хочу сказати, що немає «священних корів». Я звертаюся до кожного керівника органів, які тут присутні (генеральний прокурор Юрій Луценко, керівник СБУ Василь Грицак, голова НАБУ Артем Ситник, голова ДФС Мирослав Продан - УНІАН) - це ніяка не компанійщина. Це не більш як сигнал трошки по-іншому подивитися на ситуацію і покласти на стіл українській державі 100 мільярдів гривень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план щодо боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим за реальну вартість; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дає змогу приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом «Євро-4». Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок чорного імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою уможливить залучити до бюджету близько 100 млрд грн.