Банк России змушений був провести інтервенції для зупинки падіння рубля
Банк России імовірно провів інтервенції на підтримку рубля на валютному ринку.
Про це заявляють трейдери валютного ринку, пише Прайм.
"Виставлялися великі лоти за котируваннями істотно нижче ринку, що відповідає поведінці гравця, спрямованого на зниження курсу валюти, - розповідає трейдер Металлинвестбанка Сергій Романчук. - Гарантувати, що це був саме Банк России, неможливо, оскільки така інформація не є публічною, але з того стилю, як виставлялися заявки і за того градусу ажіотажу, який панував на ринку до цих продажів, можна впевнено припускати, що це був ЦБ".
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Заступник начальника аналітичного управління банку "Зеніт" Володимир Євстіфеєв зауважує, що зниження нафтових котирувань доповнює набір негативних факторів для рубля. "Девальваційні очікування зростають, тоді як крім технічних у російської валюти не залишається інших причин, щоб зупинити ослаблення. На поточному тижні рубль, імовірно, продовжить втрачати позиції на тлі тиску, що чиниться з боку сировинних майданчиків. Тим не менше, дії Центробанку щодо обмеження рублевої ліквідності, що надається банкам, можуть допомогти збити високу напруженість на локальному ринку", - зазначає Євстіфеєв.
Старший трейдер банку "Глобекс" Ігор Зеленцов каже, що підтримку рублю на даний момент може надати лише стабілізація ціни на нафту. Інші чинники зараз, на його погляд, виглядають другорядними і малозначущими.
На 15.00 рубль втрачає 1,81 рубля до долара і перебуває на позначці 52,21 рубля за долар, причому слабшаючи на 2,2 рубля проти євро - до 65,1 рубля за євро. Бівалютний кошик зростає на 1,98 рубля, до 58 рублів. Раніше протягом дня долар досягав позначки 53,95 грн, а євро піднімався до 67,29 руб - нові рекордні максимуми.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Росії рубль впав до історичного мінімуму, ринок акцій впав.