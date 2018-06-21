Гройсман обіцяє, що «війна» з контрабандою не зачепить сумлінний бізнес

За словами прем'єра, уряд і бізнес-асоціації домовилися про співпрацю в рамках усунення нелегального імпорту. Новина доповнена довідковою інформацією.

Добросовісний бізнес не постраждає в результаті посилення боротьби з контрабандою.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді в Києві.

«Хочу сказати про те, що я спільно з міністром внутрішніх справ провів зустріч з бізнес-асоціаціями. Ми домовилися повністю координувати наші зусилля. Білий, прозорий бізнес не повинен постраждати від цього», - сказав він.

За словами прем'єра, після налагодження нової моделі боротьби з контрабандою та засобів комунікації між бізнесом і урядом перешкоди в роботі добросовісних компаній будуть відсутні.

«Думаю, що через кілька тижнів роботи посиленого контролю ми зможемо налагодити якісний обмін інформацією, в тому числі, через запровадження урядової гарячої лінії для того, щоб чесний і легальний бізнес був повністю захищений», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Європейська Бізнес Асоціація подякувала уряду за увагу до цієї проблеми і розробку спільного з правоохоронними органами плану дій з боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. В ЄБА наголосили, що держбюджет у 2017 році недоотримав 70 млрд грн через контрабанду.