Дніпропетровщина посіла перше місце у рейтингу інвестиційної ефективності

Агентство «Євро-Рейтинг» назвало Дніпропетровську область першим номером у Рейтингу інвестиційної ефективності областей за перший квартал 2018 року.

Дослідження агентства проводилися по 22 областям України, до уваги не бралися Донецька та Луганська. Фахівці враховували два показники: інвестиційну активність (капітальні та іноземні інвестиції, будівельні роботи) та ефект від залучених коштів (введення об’єктів в експлуатацію, працевлаштування безробітних, зарплата).

«Мета рейтингу – оцінити інвестиційну привабливість регіону, а ще – визначити, які практичні результати мають території після залучення інвестицій. Це свого роду непряма оцінка ефективності влади на місцях. Такі дослідження проводимо щоквартально, далі – підбиваємо підсумки року», – зазначають в агентстві.

Найбільшу кількість балів у першому кварталі 2018-го – 236 – здобула Дніпропетровщина. У 5-ці кращих – Волинська, Львівська, Київська та Закарпатська області.

«Перша в Україні міні-ГЕС у Васильківці, три котельні у дніпровських лікарнях, що генерують найбільшу в країні кількість тепла, а ще – найпотужніша в області сонячна електростанція у Нікополі. Це лише декілька прикладів співпраці з інвесторами, – зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. – Ми створюємо в області всі умови для людей, які прагнуть вкладати гроші у Дніпропетровщину. Завдяки цьому, маємо нові інфраструктурні об’єкти, додаткові робочі місця, збільшення місцевих бюджетів. На сприятливому бізнес-кліматі наголошує і Президент України Петро Порошенко».

У 2017 році Дніпропетровщіна посіла друге місце у цьому рейтингу.

Як повідомлялося раніше, Дніпропетровська також увійшла у число лідерів областей зі створення в опорних школах нового освітнього простору рейтингу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Крім того, ДніпроОДА у минулому році також стала одним з лідерів у використанні системи ProZorro у допорогових держзакупівлях.