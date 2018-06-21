Валютні гойдалки: гривня перейшла до зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,25/26,28 грн/дол.

У четвер, 21 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,25/26,28 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 11 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,41/30,45 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3054 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 672 угоди на суму 518,1 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2630.5365 (21 червня – 2647.5945)

100 EUR – 3035.1130 (21 червня – 3065.3849)

10 RUR – 4.1239 (21 червня – 4.1617)